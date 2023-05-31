座落於桃園機場捷運A8站，以城市商務飯店定位的福容大飯店桃園機捷A8店7周年慶，自6月5日至6月30日推出「Let's Cheers7周年慶」活動，除777元周年慶限定商品，每人300元起大啖龍蝦，消費滿額還可參加『777抽大獎』，周周送出值上萬元福容飯店住宿券外，最後還可抽海外出國豪禮，贈送曼谷雙人來回機票等超級大獎。

歡慶7周年，福容大飯店桃園機捷A8店推出多項限定優惠，凡活動期間向飯店直接訂房（含官網、電話、享福卡APP），原每筆可累積之享福卡住房點數享加倍贈。麗會所推出777限購商品，肌底層多效保濕面膜乙片搭配泡湯或健身房乙次，特回饋週年慶價777元，相當於原價1,120元打7折。餐飲，除福粵樓「官燕楊枝甘露」每份特價680元。ABar也新推出「跳跳蝦套餐」每份999元。除此，6月底前凡田園咖啡廳用餐，每人只要300元起，即可加價購「奶油焗龍蝦」半隻。若喜歡中式料理，福粵樓同樣享300元起，美味升等，「銀絲蒜香蒸龍蝦」或「上湯焗龍蝦」，口味二選一。以上優惠須另加一成服務費。

為感謝長期支持飯店的忠實顧客，福容桃園機捷A8店今年度特與業界翹楚~中華航空及旅遊精品~笛森諾行李箱合作，擴大回饋力道、舉辦萬元抽獎活動。凡周年慶期間，全館消費滿777元，即可參加『777抽大獎~周周送』及『777抽大獎~月抽獎』雙重抽。其中『周周送』每周抽出乙名，分別贈送福容淡水漁人碼頭店、福容福隆店、福容麗寶賽車主題旅店及福容花蓮店住宿券外，7月初累積周年慶期間全部符合資格者，再舉辦第二重『月抽獎』活動，抽出共60名幸運兒，贈送包含「中華航空台北-曼谷雙人來回機票」、2023年最新色Deseno笛森諾30吋尊爵魔力胖胖箱，福容大飯店麗會所SPA療程、2023年福隆沙雕藝術季門票等大獎。抽獎次數以777元為準自動換算，消費越多、得獎機會越高。