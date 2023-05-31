本報日前獨家報導，中央流行疫情指揮中心自5月1日起解編後，醫療院所原先使用的簡訊通報回歸紙本作業，導致第一線感管師業務量大增。疾病管制署今天公告，為減輕醫療院所及衛生單位行政負擔，即日起改為72小時內通報即可；另預計6月討論放寬免隔離條件。

第四波新冠疫情持續，近一周每日平均新增209例新冠肺炎併發症病例，較前一周微幅上升，預估6月份仍然處於高點。但指揮中心5月1日解編後，新冠肺炎也從第5類法定傳染病降級為第4類，衛福部發函各縣市衛生局，要求通報流程必須回歸紙本通報，基層感染管控師業務量爆增為疫情前的2倍。

疾管署發言人羅一鈞表示，原本從第五類改為第四類法定傳染病時，通報時效仍維持24小時，近期新冠疫情上升，為減輕醫療院所及衛生單位行政負擔，通報時效由24小時調整放寬為72小時，已於今日公告，即日起生效。

根據新規，醫師發現符合臨床條件及檢驗條件之病患，依新規定於72小時內通報即可，通報後經醫師評估有隔離治療之必要時，得住院隔離治療。羅一鈞表示，預計6月上旬經專家會議討論確認，擬放寬「免隔離條件」，另亦將簡化隔離治療通知書開立作業流程。