新竹縣政府響應聯合國世界自行車日，6月3日將在竹東河濱公園舉辦免費參加的「樂活單車 漫遊竹縣」活動，騎乘路線約4公里，適合親子輕鬆體驗單車樂趣，完騎者還可獲得完騎禮「自行車手套」。

縣長楊文科表示，自行車活動已由競賽型，逐漸普及為休閒型，甚至變成了觀光型，走路太慢、開車太快，騎自行車時速約20公里才是最剛好的速度，此次活動規畫整修完成的竹東河濱公園自行車道，讓喜愛騎乘自行車的大小朋友有更佳的騎乘體驗，好好欣賞沿途美景。

交旅處長戴志君表示，為鼓勵民眾踴躍參加「樂活單車 漫遊竹縣」活動，縣府特別提供「自行車小帽」及「防曬袖套」作為早鳥報名禮，限量200組，開放報名不到1小時即額滿，民眾反應十分熱烈。

沒有搶到早鳥報名的民眾，在活動當日開放現場參與，完騎的車友們仍能獲得完騎禮「自行車手套」，數量有限，送完為止，歡迎民眾一起來共襄盛舉。

戴志君表示，此次活動為免費參與，路線雖然不長，仍為車友準備中途補給，會場也提供自行車租借服務，民眾只要攜帶證件及押金200元，即可免費借用，但租用車輛數量有限，建議車友自備自行車。

另外，鄰近會場還有縣府今年度新增的YouBike站點，如台鐵竹東車站、樹杞林文化館亦可租借YouBike來參與活動，搭配目前騎乘優惠半小時只要半價5元，歡迎大家多多使用。更多活動資訊請至竹縣好好玩FB粉絲專頁查詢。