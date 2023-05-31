苗栗縣議員陳光軒31日在議會質詢提及，縣內南庄鄉1家歐式建築飯店，位在永和山水庫上游的自來水水質水量保護區內，業者假借集合式住宅跟民宿名義，「規避環評」開發，如今已正式營運，他質疑縣府放水。縣長鍾東錦回應，他上任後也有關切全案是否有辦環評，針對議員提出的事證，他已指示相關單位安排會勘，如果違法「該怎麼辦就怎麼辦」。

陳光軒表示，4年前起業者在起建飯店時，就被環保團體還有他等多位議員踢爆，業者沒有依照｢開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準｣，在自來水水質水量保護區開發時，必須進行環境影響評估。

陳光軒說，如今業者已正式開業，向縣府主管機關文觀局申請營業登記之項目竟為「民宿」，明顯再次規避環評規定，依照業者訂房網址所示，該飯店有２１個房型且有５０間房間，遠遠超過特色民宿申請營登１５間房間的上限。

他指出，業者對外皆自稱為「飯店」，也在經濟部商登是「旅館」，更高調宣布加入全世界高級飯店的「全球奢華精品酒店聯盟」，他痛批縣府放水，要求政風單位應即刻查處，同時要縣府依法開罰並請業者補做環評。

縣長鍾東錦則回說，他認同陳光軒的意見，他一上任就有向縣府文化觀光局等單位詢問，業者是否有辦環評，依據陳光軒提出的證據，縣府會安排會勘查證，「該怎麼辦就怎麼辦」，若有違規就依法處置。

環保局長陳華盛表示，依規定如果在水質水量保護區內興辦旅館、酒店，都必須辦理環評，民宿則不用，如果經查處屬實後，業者將被開罰，並應補做環評。