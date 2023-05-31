縣長鍾東錦表揚金獎發明人。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2023年巴黎國際發明展圓滿結束，台灣代表團有62件作品參展，17件是苗栗縣的廠商、大學師生和鄉親的創新傑作，勇奪1金6銀10銅殊榮；其中，4件來自銅鑼工業區的坤強企業及巨揚物流公司，藉地方型SBIR創新研發計畫補助新創和優化作品，在發明展中大放異彩。縣長鍾東錦表示，這顯示縣府挹注在地廠商創新研發資源，已發揮效益並在國際舞台發光發熱，也樹立官、產、學攜手合作的最佳典範。

縣長鍾東錦30日接見表揚得獎團隊，逐一頒發獎盃和獎狀給獲獎團隊與個人，並與發明人和他們的創作合影留念。鍾東錦肯定發明人這麼給力，透過腦力激盪不斷創新、研發、精進，在他上任第1年，就在知名的國際大賽中囊括1金6銀10銅的絕佳成績，讓他引以為榮，更是苗栗之光。

鍾東錦表示，「台灣製造」MIT過去曾是被譏諷的笑話，但曾幾何時，台灣當前不論半導體、機械乃至於各項發明與專利，優異品質已徹底為「MIT」擦亮招牌；以前提及發明家會聯想到愛迪生，而今天到場接受表揚和參與觀摩交流的發明人這麼多，大家就是苗栗的愛迪生。他說，各種企業都須挹注資金、人力、物力投入研發，如此才能向前邁進、愈做愈好。

鍾東錦另感謝國立聯合大學研發處設計與品牌研究中心主任徐義權等人，自99年挑起經濟部、外交部託付的組團重任，並聯手縣府工商發展處和育達科技大學，協助國內發明家和中小企業透過巴黎發明展，將研發成果推廣到法國及邊歐盟市場，也成功帶動產、官、學創新升級。

頒獎典禮由縣長鍾東錦率同工商發展處長詹彩蘋、工商科長詹智為出席，還有經濟部智慧財產局科長施尹琳、前駐法代表處組長賴作松、聯大研發長吳芳賓及育達科大副校長龍清勇，以及縣內及其他縣市發明人與會，會場也展示不少得獎作品，彼此交流研發心得。

抱回金獎的是國內首屈一指的鞋墊大廠坤強企業，攜手國立聯合大學將曾獲銅獎的「絲瓜絡鞋墊」優化，運用縣府SBIR補助100萬加上廠商100多萬研發經費，產、官、學合作，成功克服傳統絲瓜絡鞋墊遇水膨脹及成本增加等問題，同時提升美感與質感後，一舉奪得金獎殊榮。

縣府工商發展處推動的地方型SBIR計畫，在此次發明展中大放異彩，連同坤強「絲瓜絡鞋墊」的金獎，累計獲得1金4銀2銅佳績，難能可貴，彰顯這項計畫已充分發揮最大效益，事半功倍協助廠商立足苗栗、鏈接國際。今年度SBIR計畫收件截止日為6月5日，工商處歡迎縣內廠商踴躍申請。