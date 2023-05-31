分析師認為，日經連續上漲這麼多天後，市場正在等一個出貨的時機點，日圓31日轉強就是很好一個出脫點。另外，外資先前大買的熱情正在降溫，未來日股走勢如何，外資動向就是其中之一重要關鍵。

晶片族群中，設備製造商愛德萬測試收跌1.71%，是造成日經指數疲弱的主因。晶片生產設備製造業者東京威力科創下跌近1%，快時尚成衣大廠迅銷也下跌1.08%。

豐田子公司日野汽車飆升13%，因德國戴姆勒卡車以及豐田汽車已達成初步協議，將合併在日本的卡車事業部。根據諒解備忘錄（MOU），戴姆勒旗下的三菱扶桑卡客車（MFTBC）與日野汽車將合併成一家控股公司。不過，豐田卻跌1.01%。

受到全世界經濟成長腳步放慢所影響，日本上個月工廠產出也意外出現3個月以來首次下滑現象。根據日本官方31日數據，在連兩個月成長後，工業生產月減0.4%。其中，機械設備、金屬產品以及汽車製造商的產量都比較差。