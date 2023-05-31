桃園市中壢區龍東路巷弄拓寬砍除樹木，民代建議市府應設法克服土地、經費等問題新設樹木銀行。（梁為超提供／呂筱蟬攝）

桃園市執行多項公共工程建設遇到移植樹木問題，中壢區龍昌路日前進行道路拓寬時，砍伐20多棵樹木引發居民惋惜，市議員梁為超指出，桃園市設有樹木銀行，但因接近飽和運作都已停擺，要求市府應克服土地、人力與經費等問題，否則桃園4、50年未列入保護的樹木時常遭到砍除命運，恐破壞市容及既有生態。

市府農業局指出，早年在龜山苗圃設有2.8公頃的樹木銀行，原則上應是有進有出，但進入種類為榕樹、木棉花居多，進來後就不易出去，導致容納量已飽和，現階段公共工程若有移植樹木需求，希望開發單位務必先做樹木資源調查，建議在工程基地內範圍移植就好，不然就是要媒合至附近公有地，因樹木移植牽涉斷根、養根等繁瑣過程，原則上一次就完成定植才能增加樹木存活率。

農業局也說，會積極尋找適合的公有地再新設樹木銀行，然而現況下土地越來越難找，也與工務局討論未來將就近移植樹木。工務局表示，目前處理原則是以移植而非砍伐樹木，但也不希望到處找空地塞，會媒合移植至新的重劃區或是公園，若經設計及施工單位評估移植存活率低、經濟價值低或遇病蟲害的植栽，才會以移除處理。

工務局指出，龍東路拓寬案件計有22棵榕樹，工程進行時評估因樹形不佳及樹種媒合困難，且於施工期間的氣候條件下移植不易存活，故編列移除費用逕行處理，而那些樹木原屬於南亞技術學院內樹木，非桃園市公告列管之受保護樹木或特定樹木。

市議員梁為超說，這些老樹不僅是地方居民的回憶，也是維護市容及生態的重要元素，過去執行相關公共工程時，都會將珍貴樹木移植到樹木銀行，但他認為不論任何樹種都值得被保護，然而現在的樹木銀行運作幾乎已經停擺，主要是已屆飽和，移植樹木相關成本及土地難尋問題有待解決外，因樹木不容易適應新環境，也要更審慎評估樹木移植的效益與可行性。