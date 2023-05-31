展望後市，六角子公司王座國際目前門店折舊絕大多數已攤提完畢，朝向輕資產運營，隨著台灣內用餐飲恢復正常以及節慶慶祝需求挹注，營收動能成長無虞，且今年初取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首家店預計第二～三季期間在台北開出，新品牌加入，營運表現可期。

六角受惠「Chatime日出茶太」疫後規模經濟效益顯現，並藉由集團優化營運管理，改善毛利率與營業費用控制得宜，稅後淨利2.97億元，年增率119％，獲利倍增，推升每股稅後盈餘（EPS）6.56元，大幅超越2021、2020疫情嚴峻期間的3.08元與3.08元。

今年第一季六角集團受惠體質調整有成，以及「Chatime日出茶太」展店積極度推升權利金收入增加，加上王座國際在農曆春節表現優異，第一季合併營收較去年同期成長達37.9％，王座國際憑藉產品組合優化，且設備攤提絕大多數提列完畢，推升六角集團第一季毛利率達47％，繳出單季營業利益1.04億元與稅後淨利6,924萬元，年增率分別為164％與79％，每股稅後盈餘1.53元，僅次於2019年第一季的1.87元，為歷史同期次高表現。

六角董事長王耀輝表示，六角憑藉已在多國拿下市佔率第一的品牌力，以及橫跨六大洲國際團隊的管理續航力，進行海外供應鏈中心規劃布局，以期提升手搖茶飲產業整合，力求疫後每年全球門店淨成長保持30％的成長目標，加以旗下子公司在持續體質調整後，目前交出母公司及所有子公司全面獲利的全壘打成績單，推升全年獲利更上一層樓。