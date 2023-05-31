網紅小珍奶放棄年薪百萬的科技業主管一職，轉戰社群經營領域，今年更加入味全龍啦啦隊小龍女「Dragon Beauties」，由於個性外向活潑，短短時間累積不少死忠粉絲，她稍早曬出一系列養眼清涼照，露出雪白香肩及傲人上圍，讓所有人看得血脈賁張。

小珍奶曬出一系列「居家風」的養眼照，只見她身穿長版針織衫，營造下衣失蹤的效果，並露出一雙纖細美腿，格外引人遐想，接著把針織衫褪到手臂附近，露出雪白香肩，隨後微笑面對鏡頭，並將身體些微往前彎，傲人北半球立刻露出半截見客，還擠出深邃事業線，此外有幾張採「由上往下」的邪惡視角拍攝，讓視覺更加震撼，短短時間就吸引上千人朝聖。

對此，小珍奶不忘向粉絲甜喊：「早安，五月的最後一天，想要誰陪在你身邊？床邊照甜甜的送給大家，要設成桌布唷，起床的每一天才會有我」，網友也紛紛留言：「超適合放手機桌布的女友照啊….超美的」、「這樣的女友…幾點回家？（不想出門）」、「女神超可愛超漂亮」、「小珍奶也太可愛誘人了」、「連我媽都說你長的很漂亮」。

小珍奶常在instagramg曬出在球場應援的照片，只見她總是對著鏡頭擺出甜美笑容，融化不少粉絲的心，加上不吝嗇秀出火辣身材，總引起球迷搶拍，抹殺不少底片，而親民的作風，深受不少粉絲喜愛。