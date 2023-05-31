教育部統計處公告111學年度新北市國小學童每人擁有圖書冊數27.08冊，為六都最少，全國倒數第二。新北市議員黃淑君表示，教育局應積極檢討藏書，提升藏書量，並鼓勵學童閱讀，提升學童閱讀力。教育局回應，近4年補助各校購書經費補助1億1665萬餘元購書經費，另建置雲端圖書入口網購入電子書超過71萬冊。

黃淑君指出，新北市學校藏書量少，平均每位學生擁有圖書冊數低，而「閱讀素養」是12年國民基本教育課程綱要，核心素養的重要內涵，也是學生學習的關鍵能力，各國小圖書館是吸收閱讀養分最直接、最重要的場所，更應提供孩子充沛的閱讀資源，教育局應該加以檢討改善。

教育局說明，據統計111學年度新北市國小學生人數計20萬5781人，各校編目圖書冊數達621萬1141冊，生書比為1：30.2。另全市設有17座愛的書庫，圖書計2萬9700冊，供各校流通使用。另每年補助各校購書經費，近4年共已補助1億1665萬9156元。

此外，新北市建置教育局雲端圖書入口網，並由親師生平台介接新北市圖及國台圖電子書並購置Hami書城電子書，共計超過71萬冊，不受實體書籍無法多人借閱限制。