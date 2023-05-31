北市一名游姓男子去年在書店遇到落單的7歲女童，竟動邪念2度觸摸女童的團部，嚇得女童報警處理。台北地院審結，依成年人故意對兒童性騷擾罪，處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

判決書指出，游姓男子去年11月晚間前往北市中山區一間書店，巧遇一名7歲女童單獨在店內挑選書籍及文具，游男便從女童背後靠近，趁著女童不注意之際伸手觸摸其臀部2次，不久後即離去，案經女童報警處理，警方循線逮獲游男，由台北地檢署偵結起訴。

台北地院審理時，法官認為，游男已為成年人，與女童本不相識，僅是在書店內遇到的陌生人，卻為了逞個人慾望，接續觸摸2次女童的臀部，顯然欠缺尊重兒童擁有身體自主權的觀念，不僅可能使女童身心創商，還有可能影響女童日後對兩性關係的健全發展，實在不可取。

法官考量游男認罪，但女童的法定代理人並無調解意願，最終未能與女童達成調解等一切情狀，依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑5月，如易科罰金15萬元。可上訴。