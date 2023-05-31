瑪娃颱風今（31）日 14時位於鵝鑾鼻東方約 440 公里海面上，以每小時約 14 公里的速度向北北東進行，颱風暴風圈正掠過東南部海面，對巴士海峽及臺灣東半部海面構成威脅，但已逐漸向北北東遠離，對台灣近海威脅已解除，中央氣象局預計於今天17時30分解除瑪娃颱風海上颱風警報。

颱風瑪娃目前為中度颱風，中心最大風速為每秒 33 公尺，其所處及未來行經路徑海溫條件不利發展，過去 3 小時強度維持。颱風風場近似正圓，平均七級風暴風半徑約 300 公里，未來颱風強度及其暴風圈有減弱及縮小的趨勢。

中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，基隆北海岸、臺中、東半部、恆春半島沿海及蘭嶼、馬祖持續測得3至5米的大浪，今(31)日各沿海地區及離島的風浪仍明顯偏大，請避免前往海邊活動；颱風外圍環流影響，苗栗至臺南沿海、空曠地區及蘭嶼、綠島已有9至11級強陣風發生，臺南以北內陸區域、大臺北地區及金門、馬祖亦有觀測較強陣風。