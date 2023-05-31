曾銘宗提出嚴正聲明，痛批民進黨滿腦子只有選舉，故意抹黑、造謠，令人遺憾。（李奇叡攝）

民進黨發言人張志豪今上午指控國民黨團總召曾銘宗介入「潤寅詐貸案」。對此，曾銘宗提出嚴正聲明，痛批民進黨滿腦子只有選舉，故意抹黑、造謠，令人遺憾。

曾銘宗指出，早在2020年2月21日，某邱姓立委在立法院總詢時，就提到該案讓公股行庫損失慘重，並要求時任行政院長蘇貞昌組調查小組追查。

曾銘宗說，時任金管會主委顧立雄答覆邱姓立委質詢時指出，「曾銘宗委員是因為伊朗遭受到制裁，造成潤寅拿不到貨款一事，與3家公股行庫討論如何處理」，並無涉及幫忙喬貸款一事，而本次質詢內容也刊登在立院公報、中央社等媒體均有報導相關內容，事實不容扭曲。

曾銘宗強調，國民黨團全力支持政府打擊詐騙集團行動、政策，如有不法，都必須強力掃蕩、瓦解詐騙集團在台橫行，確保民眾財產不再遭受到損失。但遺憾地是，民進黨滿腦子都只有選舉，要攻擊在野黨也不做功課，故意抹黑、造謠，實在令人遺憾。