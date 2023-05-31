揚秦2022年合併營收18.84億元、年增達20.69％，營業利益1.28億元、年增達30.7％，稅後淨利1.15億元、年增達58.4％，每股盈餘（EPS）5.25元，全數改寫新高。毛利率26.69％、營益率6.84％，亦雙創近6年高點。

揚秦表示，去年上半年營收因本土疫情升溫而受小幅影響，但下半年起隨著疫情趨緩、政府防疫措施鬆綁及國門開放等利多，配合「麥味登」門市升級轉型及品牌拓展成功而屢創佳績，帶動全年營運再創新高。

揚秦2023年前4月自結合併營收6.59億元，年增達13.24％，續創同期新高。受惠營運規模擴大、門市體質調整有成，首季稅後淨利0.29億元，季增達45.28％、年增2.72％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘1.32元，表現淡季不淡。

展望2023年，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。首先，集團將持續導入健康及安全食材，優化加盟主及總部的數位化管理能力，並透過導入APP 2.0建構「麥味登」會員經濟。

此外，揚秦除延續東協地區業務拓展外，今年也會攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。同時，也持續推行環境永續，與國際趨勢接軌。