澳洲統計局周三公布，4月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.8%，遠高於3月份的年漲6.3%和市場預期的年漲6.4%。與3月相比，CPI勁揚0.8%。

排除波動較大的蔬果、燃料與假期出遊等項目後，4月CPI年漲6.5%，較3月份的年漲6.9%放緩。

在通膨數據發布後，澳元升至0.6538美元，創下全日高點，惟中國最新發布的經濟數據意外疲軟，使澳元漲幅收斂。

市場認為澳洲央行下個月再度升息25個基點的可能性升高至28%，並將利率在9月到頂時的預測從4.0%上修至4.1%。

該央行在5月初會後宣布升息25個基點，使其現金利率升至3.85%，創下11年新高。市場對此決議大感意外，澳元應聲大漲近1%。該央行在政策聲明中表示通膨仍然過高，可能需要將利率升得更高才能抑制通膨，以確保通膨在合理時間內回落至目標。

自去年5月以來澳洲央行已經升息375個基點。

Capital Economics資深經濟學家Marcel Thieliant表示，現在看來，第二季通膨率比較有可能超過澳洲央行預估的6.3%。再加上房市的反彈力道越來越大，以及生產力的增長持續低迷，澳洲央行再度升息幾乎是篤定的事，最快可能在下周採取行動。