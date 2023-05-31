今天是立法院會期最後一天，院會三讀通過「112年度中央政府總預算案附屬單位預算」，國民黨立院總召曾銘宗表示，112年中央政府總預算案附屬單位預算總虧損為405億元，主要是台電今年虧損超過2000億，穩定供電涉及到160萬家的企業發展，也涉及到2300萬民生用電需求，希望錯誤能源政策，蔡政府能趕快面對，趕快檢討讓能源供應更穩定永續。

立法院三讀通過「審議112年中央政府總預算案附屬單位預算」，基金預算（營業和非營業）總收入為6兆4646億，總支出6兆5096億、虧損405億、固定資產投資4442億，曾銘宗表示，今天三讀通過後，希望面對低迷經濟，以及GDP無把握下，能積極推動，創造更多就業機會。

他表示，日前黨團協商他也提出要求台銀、土銀等公股企業，對員工生育補助，每胎10萬元，比照第一銀行政策，昨天朝野協商大家支持，希望能夠透過補助給年輕朋友生育上更大的協助。

另外，曾銘宗指出，為培養公營事業董事長總經理由政府指派的年齡希望能降低，很多70歲還在做，希望能夠提高經營效率，公股事業董事長出任年齡不得超過65歲，讓公股銀行企業提高經營效率，給年輕世代升遷機會。

他表示，112年中央政府總預算案附屬單位預算總虧損為405億元，之所以虧損主要是台電今年虧損超過2000億，穩定供電涉及到160萬家的企業發展，也涉及到2300萬民生用電需求，希望錯誤能源政策，蔡政府能趕快面對，趕快檢討讓能源供應更穩定永續。