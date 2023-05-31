俄羅斯官員說，1架烏克蘭無人機31日在俄羅斯南部煉油廠引發大火，同時烏軍在1周內3度砲擊貝爾哥羅德（Belgorod）的邊境城鎮。

據《每日郵報》（Daily Mail）31日報導，就在俄羅斯指控烏克蘭，出動自殺無人機攻擊莫斯科後1天，基輔疑似出動無人機，凌晨3點攻擊了阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠，只見烈焰沖天，黑煙直竄雲霄。不過，並沒有人受傷，火勢也已撲滅。

阿菲普斯基煉油廠距離黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiisk）不遠，靠近本月已遭受好幾次攻擊的另一座煉油廠。另一方面，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上說，烏克蘭砲擊約在烏克蘭邊境哈爾科夫（Kharkiv）4.5英里（約7.2公里）的俄羅斯城鎮舍別基諾（Shebekino）。他說，砲火損及1棟8層樓公寓、4幢民宅，1所學校和其他地方，有兩人因而送醫。