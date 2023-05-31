東京醫科大學12年間在入學考試中對女性考生的分數動手腳、刻意減分，導致部分女考生落榜，去（2022）年法院宣判東京醫大賠償1826萬日圓，不過其中部分女考生再上訴，高等法院昨（30）日宣判調高部分受害者賠償金額，總計東京醫大應賠償2084萬日圓（約新台幣459萬元）。

東京醫科大學爆出十多年來對女考生採不利的評分方式，東京法院二審調高校方對部分女考生的賠償金額。

綜合日本共同社、朝日電視台報導，東京醫科大學爆出2006至2018年間，對參加入學考試的女考生採取不利的評分方式，扣除女考生的分數，使部分本應上榜的女考生落榜，其中28名女考生後續提告，求償1.5億日圓。

東京地方法院去年9月宣判東京醫大總計賠償1826萬日圓（約新台幣402萬元），不過當中16名考生認為賠償金額太低而提出上訴，東京高等法院昨日在二審判決中提高其中4名女考生的賠償金額，從每人100至150萬日圓，提高到200萬至300萬日圓，總計賠償金額上升至2084萬日圓。

法官表示，評分方法「一律對女性申請人不利」，4名考生由於分數調整失去了入學資格，對她們造成巨大的精神傷害。