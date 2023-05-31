今天是第10屆第7會期最後一天，立法院長游錫堃表示，2月17日開議到現在，共完成172個議案，包括法律136案、預算14案、廢止16案、條約5案、內規1案，是本屆通過最多議案的會期，也是國會全面改選以來第3多，成果豐碩。

游錫堃指出，內容可分五大面向，包含維護社會安全，通過《海岸巡防機關器械使用條例》、《道路交通管理處罰條例》、《入出國及移民法》、《消防法》、《消防設備人員法》等修法以強化社會安全網，制定《社會福利基本法》與《原住民族健康法》保障全民健康福利權益。並完成《個人資料保護法》等打擊詐騙5法及《電業法》等強化關鍵基礎設施保護22項法案。

其次是打造永續環境，三讀《海洋污染防治法》、《海洋產業發展條例》、《礦業法》、《再生能源發展條例》等法案以打造友善環境，並修正《國民教育法》、《特殊教育法》以保障學生受教權及加強教師資源。

提升國家競爭力包含修正《證券交易法》、《證券交易稅條例》、《貨物稅條例》以健全財政。完成《植物品種及種苗法》之修正，以防範我國培育之優良品種遭非法外流，強化農業競爭力。制定《疫後全民共享經濟成果特別條例》與特別預算及修正《傳染病防治法》，有助於台灣在後疫情時代安定民生、振興經濟。

落實司法正義包含通過《憲法訴訟法》、《刑事訴訟法及其施行法》、《少年事件處理法》、《家事事件法》、《釋字第748號解釋施行法》等法案修正以提升司法效能，保障人民權益。

以及強化組織改造，包含修正通過本院組織法，增設「國際事務處」，以加強本院委員推動國會外交能量。完成考試院、行政院及相關部會組織法及「公務人員退撫基金管理局」組織法與管理條例等制定及修正，實現組改目標。

游錫堃說，在國會外交方面，今年本院已經接待67團，一共823位外賓，其中包括蒞院演說的捷克眾議院議長艾達莫娃女士及瓜地馬拉總統賈麥岱先生，感謝各黨團積極參與與支持，共同創造「國會外交」新里程。

今年欣逢民主國會30周年，本院也舉辦特展，詳述立法院的發展歷程，彰顯民主國會的價值，盼觀展者能從爬梳歷史的過程中得到啟發，珍惜這得來不易的自由民主。朝野黨團也在5月3日達成共識，成立「國會擴建規劃暨監督委員會」，推派他擔任召集人，將於下會期積極研議相關事宜。

游錫堃最後表示，在本會期即將結束的時刻，謹代表立法院向各黨團、全體委員、全體同仁員工、駐警同仁以及媒體朋友表達誠摯的感謝，有你們的支持，國會才能正常運作。