嘉義縣某國小遭民眾爆料，一名男童因踢球飛碰到其他同學，體育男老師竟讓男童當守門員，叫全班同學對男童一個人射門攻擊，疑涉校園霸凌，雖男老師事後向全班道歉說明，卻有家長質疑男師說法打太極，避重就輕，盼教育處查明，拒絕霸凌壞老師，校方回應會開校園事件處理會議進行調查，教育處長李美華強調，如該師真涉霸凌或管教不當，絕對會啟動相關程序處置。

家長投訴，體育老師的處罰方式，明顯針對該名男同學，過程中還公開對大家和男同學說「怕不怕啊」，是公然侮辱該生人格、也造成班上其它同學認知上的錯誤和傷害，行徑誇張離譜，且該師事後向全班說明時，全推說是體育訓練、安全事項、學生態度等，是在打太極，毫無誠心、亦無悔過、知錯。

投訴家長質疑該師「後台很硬」，要求教育處查明，調閱上課時監視器影片還原事實真相，並啟動「不適任教師」處理機制，強調基於保護孩子，不接受息事寧人、不接受大事化小、不搓湯圓、勿枉勿縱，查明真相並懲處。

該校校長表示，該名體育老師在校多年，教學認真，雖然有些嚴格，但為讓孩子精進球技，常常利用自己課餘、假日陪學生練球，事件發生後，老師承認自己作法不適當、會改進，也跟男童家長說明過，當時家長只要求不要再有類似狀況產生發生，後續校方仍積極處理中，並召開校園事件處理會議進一步了解。

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