桃園市消防局第一大隊大湳分隊隊員陳睿均期許自己若有機會能挑戰海外賽事。（大湳消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市消防局第一大隊大湳分隊隊員陳睿均，除了日常勤務繁重外，另也積極健身備賽，先前已斬獲2021WNBF男子健體全場總冠軍，上周參加2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽，更是在174公分男子健體項目拿下第1名的佳績。陳睿均直呼，雖然健身比賽的路是孤獨的，但做自己喜歡的事不會覺得辛苦，未來若有機會想挑戰海外賽事，追逐更高的殿堂。

陳睿均於2016年還在消防役期間接觸重訓，從上網看影片學習到進健身房訓練，多次參加健美比賽屢獲佳績。由於健美比賽前需要長時間備賽，除了平時重量訓練外，為保持良好身型控制體脂肪，更需要維持高強度的訓練以及精算飲食攝取。

陳睿均平日的飲食多以菜餐為主，大多是較為枯燥乏味的白飯、雞胸肉及青菜，但他常笑說「喜歡就不會覺得辛苦，健身比賽的路是孤獨的！」所幸有大家的陪伴讓他得以堅持，特別感謝家人、朋友及同事的鼓勵與支持，未來會繼續努力，若有機會想挑戰海外賽事、挑戰更高的殿堂，突破自我。

在比賽過程中，其餘分隊的同仁們也都會透過現場直播替陳睿均加油打氣。同仁表示，陳睿均平時也是隊上大家的體能指導員，帶大家一同健身及動作姿態調整，這次參賽選手中不乏許多職業健身教練，而陳睿均能夠從中脫穎而出，大家都以他為榮，更期待帶他一起去享受大餐，畢竟健美比賽是很高強度、高張力的，選手賽後的心理狀態更需要照顧。

大湳分隊分隊長魏柏煜表示，身處於工作壓力極大、上班時間又長的消防工作，同仁上班之餘還能準備健體賽事，除了肌力訓練還須加上嚴格的飲食管理，更是真正能體會到心勝於物的時候，實屬不易，能夠獲得佳績爭取榮譽其充分展現生活自律態度，毅力十分驚人，也期許能夠持續突破自我。