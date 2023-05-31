桃園市消防局第一大隊大湳分隊隊員陳睿均，除了日常勤務繁重外，另也積極健身備賽，先前已斬獲2021WNBF男子健體全場總冠軍，上周參加2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽，更是在174公分男子健體項目拿下第1名的佳績。陳睿均直呼，雖然健身比賽的路是孤獨的，但做自己喜歡的事不會覺得辛苦，未來若有機會想挑戰海外賽事，追逐更高的殿堂。
陳睿均於2016年還在消防役期間接觸重訓，從上網看影片學習到進健身房訓練，多次參加健美比賽屢獲佳績。由於健美比賽前需要長時間備賽，除了平時重量訓練外，為保持良好身型控制體脂肪，更需要維持高強度的訓練以及精算飲食攝取。
陳睿均平日的飲食多以菜餐為主，大多是較為枯燥乏味的白飯、雞胸肉及青菜，但他常笑說「喜歡就不會覺得辛苦，健身比賽的路是孤獨的！」所幸有大家的陪伴讓他得以堅持，特別感謝家人、朋友及同事的鼓勵與支持，未來會繼續努力，若有機會想挑戰海外賽事、挑戰更高的殿堂，突破自我。
在比賽過程中，其餘分隊的同仁們也都會透過現場直播替陳睿均加油打氣。同仁表示，陳睿均平時也是隊上大家的體能指導員，帶大家一同健身及動作姿態調整，這次參賽選手中不乏許多職業健身教練，而陳睿均能夠從中脫穎而出，大家都以他為榮，更期待帶他一起去享受大餐，畢竟健美比賽是很高強度、高張力的，選手賽後的心理狀態更需要照顧。
大湳分隊分隊長魏柏煜表示，身處於工作壓力極大、上班時間又長的消防工作，同仁上班之餘還能準備健體賽事，除了肌力訓練還須加上嚴格的飲食管理，更是真正能體會到心勝於物的時候，實屬不易，能夠獲得佳績爭取榮譽其充分展現生活自律態度，毅力十分驚人，也期許能夠持續突破自我。
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