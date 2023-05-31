高雄燕巢一輛疑似違規載超長鋼構的曳引車，在路口左轉時，鋼構意外插入右後方的公車玻璃，當場貫穿公車，所幸無乘客傷亡。（翻攝自臉書「爆料公社」）

高雄燕巢一輛疑似違規載超長鋼構的曳引車，今（31）早在路口左轉時，鋼構意外插入右後方的公車玻璃，當場貫穿公車，所幸無乘客傷亡；路口監視器畫面曝光，曳引車疑似未算準轉彎半徑，而公車也急著從外車道駛離，才導致意外，網友嚇說「彷彿絕命終結站」。

臉書「爆料公社」曝光事發畫面，該輛曳引車載著大型鋼構，該鋼構因超出車身尾部數公尺，造成曳引車左轉時，右後方外車道一輛正駛過的公車遭鋼構直接衝破公車窗戶、貫穿車身，當下曳引車與公車都及時停下，才未造成更大損傷，路口監視器拍下驚悚一幕。

據了解，該公車當時有三名乘客，所幸都沒有坐在窗邊、未受傷，司機員在事發後都傻眼發出慘叫聲，說了句「糟糕了」；事發在高雄燕巢區角宿路天后宮前，今（31）早9點63歲盧姓駕駛開公車時，前方47歲王姓男子駕駛曳引車在路口左轉，導致裝載的鋼構撞擊公車左側玻璃。

警方調查，這輛曳引車上貨物疑似超長、超寬，將開罰3千至1萬8元罰鍰；其他網友留言「感覺公車問題很大，中間小客車都知道停下來，公車硬要鑽縫」、「後面小車都知道要閃遠一點，公車是擠習慣了」、「超長了吧！沒申請路權就輸了」、「這在路上都不用前後引導車的？」「彷彿絕命終結站」、「在雲林麥寮六輕貨車超寬超長是日常，根本無政府」。