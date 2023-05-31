輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台掀起人工智慧（AI）熱潮，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，如果沒有台灣半導體業者例如台積電的晶圓代工能量，就無法落實AI，台商在AI發展過程中扮演很重要的角色。

施振榮今天以台灣全球無線平台策進會（GloRa）榮譽理事長身分出席2023年台北國際電腦展（COMPUTEX），他前往GloRa會員全波科技展位參觀GloRa核心技術應用，並接受媒體採訪。

全波科技的智慧消防安全監控系統今年獲得COMPUTEX 2023大會官方獎項BC Award類別獎，施振榮表示，科技不斷進步，都在智慧化，全波攤位展示世界最領先的無線通訊技術平台，協助真正想要做智慧控制的業者，他很高興看到台灣慢慢在世界上很多方面取得領先地位。

媒體詢問如何看待黃仁勳掀起的AI熱潮，施振榮指出，AI經過40到50年發展，到現在大爆發，需要思考如何借重和使用AI。在AI發展過程中，一方面受到美商輝達的帶動，另一方面如果沒有台灣半導體業者例如台積電的晶圓代工能量，也無法落實AI，台商扮演很重要的角色。

黃仁勳(左)獲頒交通大學名譽博士時，台積電創辦人張忠謀(右)曾親自到場祝賀，好交情可見一斑。（中時資料照／涂志豪攝）

談到AI可能取代人類工作，他表示，AI總會取代一些人類比較固定、重複的工作，應該把人類智慧運用到科技無法幫上忙的地方，也就是創意、文化藝術等方面。人要享受未來更好的生活品質，利用科技是很重要一個方向。

媒體追問是否與黃仁勳有私交，施振榮坦言，沒有真正接觸過黃仁勳，但自己曾長期擔任台積電董事，認為台積電與黃仁勳的關係非常密切。