美軍印度洋-太平洋司令部當地時間30日發表聲明稱，中國空軍一架殲-16戰鬥機日前在南海上空在美國RC-135戰略偵察機前進行了「不必要的侵略性機動」。中國外交部發言人毛寧今天（5月31日）例行記者會上反嗆美方，長期頻繁派艦機抵近偵察，危害中國主權安全，應立即停止。

美國印太司令部的聲明說：「一架中華人民共和國的殲-16戰鬥機飛行員，2023年5月26日在攔截一架美國空軍RC-135飛機期間作出了沒有必要的咄咄逼人動作。中華人民共和國飛行員直接飛到RC-135的機頭前方，迫使美國飛機飛過其尾流湍流。這架RC-135當時正依據國際法在南海上空的國際空域開展安全與例行性的行動。」

毛寧指出，美方長期頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動。

毛寧強調，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。