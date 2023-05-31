國立高雄科技大學於2018年3校合併，陸續整合各校資源，不過林姓總務長卻涉嫌洩漏停車系統招標訊息給胞弟，檢調獲報後展開追查，檢調昨兵分多路搜索，涉案的林姓總務長及胞弟和另名秘書室專委否認涉案，檢方依政府採購法等罪嫌，向法院聲押。

國立高雄科技大學，由國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用科技大學及國立高雄第一科技大學於2018年合併，是台灣學生人數規模第二大的高等教育機構。

據了解，1名46歲的資工系主任林姓教授兼任總務長期間，得知校方有意將各新校區的停車場管理系統統一，他涉嫌洩漏將標案底標等內容，讓胞弟順利承接停車管理系統標案。

檢調獲報後展開追查，長期蒐證後，昨日帶回林姓兄弟和涉案的李姓專委等人到案，初步清查發現3人涉及的標案超過3件，圖利的金額恐超過千萬。3人皆否認犯案，但檢方根據相關證人證詞，仍依政府採購法等罪嫌，向高雄地院聲請羈押禁見。

高雄科技大學說，對於相關案情和涉貪金額還要再了解，已經配合市調處與檢方的搜索、調查。