彰化市向陽長照樂活館各樓層規畫。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府向衛生福利部爭取前瞻基礎建設計畫「公共服務據點整備－整建長照衛福據點」，規畫耗資逾1.7億元將彰化市向陽社區活動中心改建成長照樂活館，彰化市代表會今天審議該案土地使用同意書，在30幾位民眾旁聽下，多名代表質疑該案未有具體配套措施、提案說明不足及未與居民充分溝通，紛持保留意見，迫使市公所撤回提案，該館能否順利興建，成了未定之天。

彰化縣衛生局規畫興建的向陽長照樂活館，將以向陽社區活動中心進行改建，規畫5層樓近800坪的建物，其中1樓完全保留當作社區活動中心使用，維持目前使用空間及需求，2樓是許多年輕夫婦要求希望設置的托嬰中心，3樓為失智據點及輔具中心，4樓社區式日間照顧中心，5樓是婦幼相關服務的夢想館。

該棟綜合性、整合型的大樓所需總經費為1億7780萬元，衛生福利部已核定補助3378萬元，不足的經費由縣府自籌。衛生局雖已委請建築師完成規畫設計，但因土地為彰化市公所所有，須由彰化市公所提案土地使用同意書送市民代表會審議通報，工程才能開工。

今天彰化市代會審議該案時，有近30位民眾到場旁聽，多名市代指出，公所提案中對於各樓層未來使用、權屬的說明不足，而且事前未與居民做好溝通，讓他們在面對民眾的質疑時無法說明清楚。

此外，向陽社區活動中心若拆除改建，該社區現有關懷據點的老人家安排及送餐服務後續怎麼進行，也沒有提出具體的配套措施，他們無法支持這項提案。

對於多位市代提出的質疑，彰化市長林世賢表強調會依市代的建議，請衛生局舉辦說明會，直接與向陽里民溝通，如果獲多數里民支持，市公所會重新向市代會提案審議土地同意書。衛生局長葉彥伯表示，會再配合市公所與居民溝通。

對於彰化市公所近日提出火葬場評估規畫案及向陽長照樂活館土地同意書案等提案，接連在市代會審議中受阻，彰化市民反應不一定，有人說「什麼都不要做，難怪彰化不會進步」、「火葬場不要蓋在我家旁邊可以理解，但連長照樂活館都不要是什麼道理？」