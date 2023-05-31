兩岸旅遊何時能重啟，陸委會表示要經由「小兩會」協商，但大陸國台辦今強調根本不需要兩岸協商，該說法完全站不住腳。交通部長王國材說，2019年限制自由行、2020年禁止團客來台，都是大陸先發起的，解鈴還須繫鈴人，若陸方認為已經沒有這個限制，「請他們大聲說出來」，讓我方能得到明確的聲音。

大陸19日宣布恢復旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，向台灣旅客招手，但我方並未跟進宣布解除禁團令，反指大陸開放台旅客過去，卻未放手讓陸客來台，條件不對等，陸委會當時強調兩岸旅遊重啟需要先經過旅遊小兩會協商。

國台辦今表示兩岸旅遊重啟不需要經過協商，旅行業者認為是大陸再度出招，告訴台灣政府「你說開就開」，就看我方要如何接招。

熟悉兩岸旅遊事務人士也分析，先前兩岸開放航點也沒有協商，陸方2月拋出議題、陸委會3月回應。這次陸方5月19日拋出歡迎台灣組團赴陸，理論上也可以直接回應是否解除禁止出入團，順勢把球拋回。

該人士指出，如此操作，就會剩陸方還有明文禁止自由行赴台，球回到陸方手上就看要如何處理。現在的局勢就是別人不想談，私下有個默契就行，我們卻硬要人家坐下來談，感覺很奇怪。

王國材今受訪時表示，2019年、2020年，大陸禁了自由行與團客，現在若覺得沒有這限制，請他們大聲說出來，讓我方能了解這狀況。

王國材說，行政院內部有討論，由於當時先喊禁的都是大陸，解鈴還須繫鈴人，否則台灣宣布讓陸客來，但大陸自己不解禁也很奇怪，還是期待對等方式，得到對方的明確聲音。

王國材表示，若台灣團客到大陸，表示觀光效益是到大陸去，但陸客不過來，就沒辦法變成平衡的觀光消費，這對我國內相關業者也不公平，所以對各國協商，都希望視對等開放方式，不希望失去平衡。