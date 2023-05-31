新竹市大部分學校的本土語言教科書因經費問題，僅提供學生在課堂上學習，無法帶回家復習，市議員蔡惠婷表示，以她與孩子的學習經驗來說，母語教材若能讓學生帶回家，可增進學習效果及親子共學，加上衛生安全等因素，建議市府能檢視經費或作使用者付費的意願調查，讓學生能夠1人1書。

新竹市議員蔡惠婷今天在市議會單位質詢時針對國中小學生的鄉土教學教材提出看法，她指出，新竹市的本土語言教學存在1個很多年的問題，就是「母語教材要回收，孩子回家怎復習」？

蔡惠婷說，她每周二都會在家幫女兒復習閩南語的課本，但為什麼她可以幫女兒復習？是因為只有她女兒的學校可以將母語教材的課本帶回家。

據她了解，其它學校都是上課發課本，下課就回收回去，學生是不能在上頭作筆記的，這很有可能是市府為了減輕相關教材的費用，但如此會造成學生學習品質的低落。

這會出現幾個問題，包括版本更新了，孩子的課本沒更新，造成上課時的錯亂；疫情期間的衛生安全問題令人擔憂，她自己過去也是老師，知道孩子可能在上課時打噴嚏、流鼻涕、口水噴在課本上面，或者手髒，造成課本上頭積蓄許多病菌，課本應是個人用品才對。另外還有不能作筆記、不能回家與家長創造共學的互動機會。

蔡惠婷說，不只家長反映說，從沒看過孩子的母語課本，也不知怎麼教，老師則說教材要回收，老師也很難教。她呼籲市府重新檢視本土教材的回收機制與免費教科書政策，希望市府能夠兼顧教學品質也照顧弱勢孩子，讓每位孩子擁有自己的母語課本。

教育處長童鳳嬌回應表示，目前全國有7個縣市是由家長自費，因此沒有回收教科書，目前新竹市的教科書經費已編列5000萬，如果在使用者付費的概念下，市府會尊重家長與學校的意見，並會向家長作意願調查，以每位學生擁有自己的課本為方向來努力。