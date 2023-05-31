民進黨佈局2024區域立委選舉，黨主席賴清德今( 31 日)宣布，徵召前黨副秘書長林飛帆出戰台北市第三選區(中山、北松山)，將對上國民黨現任立委王鴻薇。媒體人黃揚明指出，林飛帆參選的目的不是選上立委，而是「聲量」，由他來幫賴清德做「對美宣傳」，負責喊抗中保台、和平保台，為民進黨的國防外交戰略做延伸。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，從提名策略來看，賴清德只在乎自己的總統選舉，如果賴在乎的是民進黨立委席次過半，一定不是這樣提名。

黃揚明也指出，在搜尋引擎上打出林飛帆，後面跟著的關鍵字是「雞排妹、王鴻薇、立委、爭議、九萬、當兵、替代役」，而林飛帆最受爭議的一點，正是出社會第一份正職工作就當上民進黨副秘書長，月薪九萬。

黃揚明也直言，林飛帆現在參選立委就是為了黨，「黨要他選，他不能不選」，但還是要佩服民進黨敢用年輕人，林飛帆雖然曾任黨副祕，但根本沒有選舉經驗，就直接參選民進黨從未贏過的北三選區。但現在的林飛帆已經不是 2014 年的林飛帆、現在的民進黨也不是2014年的民進黨，太陽花學運的效應還有多少分，也都還需要考量。

黃揚明認為，林飛帆參選的目的就是「聲量」，負責來講抗中保台、和平保台的論述，維持美國傾向支持民進黨的說法，「林飛帆的效應不是用來選上立委，而是來幫賴清德做『對美宣傳』，做大外宣、做民進黨國防外交戰術的延伸」。