民進黨籍南投縣議員勉勵相關局處首長積極努力，改善環保、衛生醫療，把南投縣民對縣府的施政滿意度名次拉高。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華獲贈「榮登施政新人王」彩帶，她感謝縣民肯定，強調將率領團隊積極落實解決縣內的垃圾問題。（楊靜茹攝）

南投縣議會定期會縣政總質詢最後1天，議員肯定南投縣長許淑華的表現，贈送許淑華「榮登施政新人王」彩帶，不過八大面向中，環保滿意度59.6％墊底、不滿意度34.1 ％也最高，會後許淑華受訪說，民眾最不滿意的垃圾問題，給予縣府團隊努力的方向，將積極落實解決，議員建議垃圾處理機制、獎助金留才等，縣府將一併探討。

民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、王秋淑、陳宜君、吳棋楠、蘇昱誠、陳玉鈴、沈夙崢31日進行縣政合質詢。蘇昱誠贈送許淑華「榮登施政新人王」彩帶。隨後，王秋淑直言，2023各縣市八大面向施政滿意度，南投縣有關環保滿意度59.6％墊底，醫療衛生70.4％倒數第二，要求相關局處首長積極努力，把名次拉高。

議會主席、副議長潘一全也勉勵說，希望縣府團隊能虛心接受所有議員的指教，縣長的腳步比較快，希望各局處主管能跟上縣長的腳步，以免被淘汰。

會後許淑華接受媒體訪問說，這次定期會，議員提出的建言和指導，主要包括垃圾問題，及如何透過獎助學金留才等，如同《遠見》雜誌發布的民調資料顯示，南投縣在各項評比中，觀光獲得很高的評價，這要歸功於前縣長林明溱的努力。

許淑華強調，民眾最不滿意的垃圾問題，給予縣府努力的方向，她將率領團隊積極落實解決，議員們針對垃圾問題搜集很多資料、提供很多方法，她將一併探討；議會的督促與建言，提供縣府團隊施政改正的方向，是督促縣府重要力量，也是施政的重要推手，希望府會合作共創宜居城市。