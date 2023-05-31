台積電與三星在先進製程領域方面競爭激烈，先前傳出高通的第四代驍龍8處理器（Snapdragon 8 Gen 4）可能同時委託台積電、三星代工，但最新消息指出，因為良率問題，高通預計在2024年發表的Snapdragon 8 Gen 4行動處理器代工訂單，將由台積電獨家代工。

根據外媒《Wccftech》報導，推特爆料達人Revegnus最新指出，高通Snapdragon 8 Gen 4只會委託台積電3奈米製程代工，外界推測原因是三星未解決良率的問題。

報導提到，高通規劃供應三星Galaxy系列智慧機的Snapdragon 8 Gen 4，會採用三星3奈米GAA技術，其他非用於三星手機的常規版本Snapdragon 8 Gen 4行動處理器，則將委託台積電的3奈米製程技術來生產。

報導分析，透過兩家不同代工廠可以增加議價空間，但如果高通2024年給予台積電獨家訂單，矽晶圓價格可能大幅被推升，到時高通的智慧機夥伴恐將被迫買單。