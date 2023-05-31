民進黨今天通過提名民進黨前副祕書長林飛帆參選台北市第三選區立委，將對上國民黨立委王鴻薇，對於王鴻薇酸他是「林九萬」；林飛帆說，「我並不意外」；王鴻薇市議員跟立委的兩份政黨這個政治人物的這個選舉補助款就領了258萬，這反而會讓更多人，感覺到相對剝奪感。

對於之前該選區落選的壯闊台灣理事長吳怡農，昨天也在臉書批評民進黨立委參選人的「民主大聯盟」徵召方式，並列舉以「民調不高」為理由，否定隊友的潛力，只著眼現在、沒有放眼未來等看看法；林飛帆今被徵召後記者會，公開感謝並肯定吳怡農；會後被問到吳發言看法時，林表示，他認為，吳怡農對民進黨是有很多的期待，是對民進黨的決策方式的提醒，「我想都是善意」。

民進黨前副祕書長林飛帆（右一）參選台北市第三選區立委，將對上國民黨立委王鴻薇，被對手酸他是「林九萬」。（曾薏蘋攝）

林飛帆之前接下民進黨副祕書長之前，只有服過替代役，民進黨副祕書長一職，成為他正式第一份工作，薪水約九萬，因此有「林九萬」之稱，成為林飛帆如影隨的標籤。

林飛帆說，其實王鴻薇對他的攻擊，「我並不意外」， 王如果沒有對他做出這樣的攻擊，他反而會滿意外的。 這個一直以來是王鴻薇對年輕人、年輕世代的輕視；王鴻薇如果真的在意年輕人、重視栽培年輕人，這個選區也許應該是一個國民黨內優秀的年輕世代來參選。

至於對王鴻薇酸他是「林九萬」，及相對剝奪感質疑；他說，其實更讓大家感受到相對剝奪感的是，恐怕是王鴻薇去年剛當選議員，不到一個禮拜的時間就宣布參選立委，而從議員跟立委兩個職務領取的兩份選舉補助款，就領了258萬， 反而會讓更多人感覺到相對剝奪感。