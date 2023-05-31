中國和印度近期互相驅逐對方記者。中國外交部發言人毛寧今天（5月31日）在例行記者會中回應，由於印方無理打壓，中方不得不反制。

據《華爾街日報》報導，最近幾周，印度和中國互相驅逐了對方的記者，幾乎斷絕了雙方的媒體接觸，加深了這兩個全球人口最多國家之間的裂痕。消息人士稱，新德里方面本月拒絕為在該國的最後兩名中國官方媒體記者續簽簽證，這兩位記者分別來自大陸官方媒體新華社和中國中央電視台。

毛寧表示，長期以來，中國媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇，2017年印方毫無理由地將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。2020年以來，印方拒不審批中方記者赴印度的常駐申請。更有甚者，2021年12月，中國廣播電視總台駐印度的記者在簽證有效期還有2個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境，至今印方沒有說明理由。

毛寧還稱，不久以前，印方又拒絕為央視總台唯一的一名駐印度記者延期簽證迫使其離境。目前中方最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益。

毛寧強調，中方仍然願意本著相互尊重、平等互利的原則，同印方保持溝通，也希望印方能夠同中方相向而行，認真回應中方的正當關切，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體的正常交往創造有利條件。