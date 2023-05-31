名人堂球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）最近覺得清爽多了，他很滿意自己甩掉了62磅的贅肉（28.1公斤），他上周在The Pat McAfee Show節目說：「我開始使用一種叫做Mounjaro的藥物，我的醫師非常了不起，我知道很多人使用Ozempic，但醫師叫我用這個。我本來352磅（159.7公斤），現在我減到290磅（131.5公斤）。」

「我感覺自己又變回人類了，不再是一個肥仔。我無法回到球員時代的250磅（113.4公斤），我的目標是270磅（122.5公斤）。我的醫師說，年輕的胖子很多，但是老胖子不多 ，他們都死了！」

巴克利動過兩次髖關節置換手術，導致他體重增加很多，他用藥配合運動減重，「老兄，我想活下去，我鍛鍊身體，每周用藥，目標270磅。我想活下去，我可不想把所有的錢都留給那些好吃懶做的親戚們！很多人問我那個藥到底是什麼，但是我也完全沒有概念，反正我就變輕了。」

球員時代的登錄身高198公分，巴克利實際上虛報了兩吋，他在自己的書裡坦承只有193公分。巴克利身高不高但是橫寬，搶籃板的卡位能力很強，1986-87球季，巴克利場均14.6籃板成為聯盟最矮的籃板王。