台中市豐原區兩名國中生日前放學時行經豐東路，無緣無故遭35歲張姓醉漢持酒瓶狂砸頭部，其中一名國中生不敵倒地，張男上前還企圖想再踹一腳。警方指出，受害者驗傷後家長已提告，全案依傷害罪函送偵辦。

家長po文不滿表示，23日傍晚孩子放學後走在豐東路，只是與嫌犯擦身而過，眼睛既沒瞪也沒跟他對視，更別說有說話得罪，結果嫌犯直接拿酒瓶往孩子頭上打，孩子被打到摔倒在地，還怕到一直說對不起，這是什麼社會。

家長說，對方家長當下還叫小朋友不要報警，是之後小朋友回到家跟媽媽說手受傷，追問之下才說，才去報警；對方媽媽竟說，兒子剛關出來，她對這個兒子沒辦法，不知道怎麼教了。

豐原警分局指出，經了解，該案發生於23日16時50分，13歲陳姓、丁姓少年行經豐東路上，無故遭張姓犯嫌毆打，2名被害人驗傷後由家長陪同提告，分局立即前往犯嫌家中帶案說明，全案依傷害罪函送偵辦。

豐原分局長劉其賢表示，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

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