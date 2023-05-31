獨》屏東空軍基地離奇意外！士官長凌晨騎車撞進水溝身亡 16:352023/05/31 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(31)日凌晨，屏東空軍基地1名士官長騎機車，不明原因自摔撞進水溝身亡。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(31)日凌晨0時45分許，屏東空軍基地1名陳姓士官長，於凌晨騎機車行駛在北外環道，靠近機棚旁不明原因自摔跌入路旁水溝，經救護車送醫後，仍不治身亡，全案交由屏東憲兵隊調查、釐清事發原因。 砂石車無敵大迴轉！ 阿伯丟下機車「用盡吃奶力氣」狂逃 台版玩命關頭？ 國道上演「飛車特技」驚呆網：技術含量很高 女警狀況外？炸乳叫囂女遭「大外割壓制」上銬 另一視角曝 #屏東空軍基地 #士官長 #水溝 #自摔 #憲兵隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 救護之光！新北消防出征2023年亞洲急診醫學會 緊急救護榮獲亞軍 12:582023/05/31 寶島 日艦參加軍演「帶一物」惹怒韓國人！退將爆真相 11:012023/05/31 政治 NBA》勇士王朝落幕？ 冠軍總管邁爾斯確認離隊 07:532023/05/31 體育 屏東市公所送好康！贈潮州雙園區套票 領取方式看這 15:462023/05/31 寶島 《通信網路》互動正式入列佳世達大艦隊 黃文芳接任董座 07:382023/05/31 財經 英軍情首長：中國2030年成英海外利益最大挑戰 08:372023/05/31 國際 花東華男大生酒駕騎機車自撞 重傷送醫仍昏迷 12:582023/05/31 社會 桃園入選全球50大智慧科技城市 亞洲唯一獲雙獎 14:262023/05/31 生活 颱風逼近 暖暖土石流受災戶憂心忡忡 14:162023/05/31 生活 《通信網路》徐旭東自信滿滿 遠傳講不出缺點 11:482023/05/31 財經 出手幫侯友宜拉抬選情？ 盧秀燕妙回「NBA」隱喻 17:112023/05/31 政治 侯友宜陷危機需助攻？ 盧秀燕神回NBA傳奇3字回應了 11:372023/05/31 政治 蔡英文提「綠友友」大法官 國民黨批司法院成綠衛兵 15:272023/05/31 政治 金青中心「房產過戶 水電不付」 她痛批黨產會惡質！ 16:032023/05/31 政治 山東艦航母甲板「2條黑色」有玄機？前空軍副司令爆內幕 05:002023/05/31 政治 南投林管處山林教室開課 國小學童DIY國產柳杉課桌椅 17:022023/05/31 寶島 政治人物齊聚金門 侯友宜：建構兩岸溝通橋樑就從金門開始 12:222023/05/31 政治 啦啦隊女神抵美國揮舞國旗 壯壯高喊：我們來自台灣 12:532023/05/31 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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