台北市衛生局今公告北市腸病毒進入流行警訊期，提醒教托育機構發現學幼童有疑似手足口病、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染案例，48小時內應完成通報，並遵守停課措施。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料，台北市上周腸病毒門急診就診計1040人次，已接近流行閾值。為防止腸病毒疫情持續擴大，衛生局公告北市腸病毒進入流行警訊期。

衛生局提醒，進入流行期後，北市幼兒園、短期補習班、托嬰中心及兒童課後照顧服務中心，若7日內同一班級有2名以上（含2名）幼童經醫師臨床診斷為腸病毒感染，包含手足口或疱疹性咽峽炎等，發現個案班級應採停課7日（含假日）措施，腸病毒學幼童應請假在家休息7天，不到校也不要到公共場所、托育中心或補習班等，避免疫情傳播。

北市雖無腸病毒重症確診病例，但提醒家長，幼童有喉嚨痛、口腔黏膜、四肢出現紅疹或水泡，合併發燒等典型腸病毒症狀、咽峽部出現小水泡或潰瘍等疱疹性咽峽炎病癥，或舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡等手足口病病灶，且經醫師診斷，請落實「生病不上學」。

衛生局表示，家長照護腸病毒學幼童可多給予水分或果汁、湯汁等補充液，並可食用溫度較冰涼食物減少口腔潰瘍的疼痛感。如出現腸病毒併發重症病情變化，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，請立即撥打119，儘速送醫治療。