美國人氣女歌手P!nk（紅粉佳人）2006年與職業摩托車手凱瑞哈特（Carey Hart）結婚，婚後育有2個孩子。近日，她和老公到湖邊度假，除了換上奇特的泳衣，還大膽地在戶外洗澡，全被丈夫拍下，P!nk大方將照片po上網分享，引起熱議。

P!nk今（31日）在IG透露周末時帶著滑稽的泳衣，與丈夫到湖邊度假，同時，P!nk大方地上傳2張圖，第1張照片是她文中提到的奇特泳衣，只用兩串香蕉圖案遮住重點部位，其餘部分則透視，不吝嗇露出圓弧雙峰。

而第2張照片尺度更大，只見P!nk一絲不掛地站在荒郊野外，周遭都是樹林和草，地點十分隱密，她幽默地寫下：「如果你沒有在野外沖澡，你的老公沒有每5分鐘嚇你一次，那你就沒有活過！」

此文一出，短短12小時就有55.5萬個讚、4300多則留言，大批網友都很欣賞P!nk的生活態度，覺得既酷又瘋狂，丈夫凱瑞哈特也用4個流口水的表情貼圖留言，間接放閃亦透露夫妻倆的好感情。

P!nk於1995年出道，打扮風格前衛、新潮，歌聲極具爆發力，曾被譽為「新一代瑪丹娜」，其作品也是告示牌排行榜常客，截至2019年，其專輯已在全球熱銷3千萬張，並榮獲全美觀眾票選獎冠軍。她和丈夫凱瑞哈特2001年相識，交往期間分分合合，直到2010年懷孕，感情變得既穩定又甜蜜，兩人一共育有2位寶貝。