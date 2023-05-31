為達到「2050淨零碳排」，「台灣淨零科技方案推動小組」於今(31)日正式掛牌成立，行政院副院長鄭文燦表示，科技將成為淨零過程中，社會、產業、生活與能源等四大轉型的重要推手，政府將集結各部會資源，並結合產學研、民間團體，一起推動淨零科技方案，建立「低碳永續」的生活體系。

國科會主委吳政忠提到，「台灣淨零科技方案推動小組」將肩負強化淨零科技前瞻布局、落實淨零科技與產業對接、提升淨零科技方案整體綜效等三大任務，期望鼓勵台灣學研界及智庫法人投入前瞻的淨零科技相關科研，挑戰突破性創新的科研議題，並積極與國際合作，掌握優勢關鍵科技，最後將這些研究成果落地，串接上下游成為產業，擴大支持生活與社會轉型，不僅加速淨零轉型，也要讓台灣成為國際淨零科技的領先國。

吳政忠強調，淨零科技方案不僅是投入研發，更將從人文社會面著手，鼓勵民間團體參與淨零科技創新示範，透過公私協力，讓民眾更樂意實踐淨零生活。

中研院院長廖俊智指出，中硏院在去年底公布了淨零科技政策建議書，特別強調淨零要以科技為基礎、以量化指標做判斷，同時要考慮台灣特有狀況。並且具體建議「創造足夠的零碳電力」為我國淨零科技推動策略的重中之重，中研院除率先投入研發其中高減碳效益之數項創新淨零科技外，也希望透過新啟動的「淨零科技方案」來尋求更多的合作，整合我國學研界的力量，一起努力來達成「新科技」研發落地的任務。