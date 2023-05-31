2024選戰即將到來，各陣營積極布局區域立委選戰，民進黨31日舉辦「民主大聯盟」記者會，黨主席賴清德正式宣布高雄市第3選區（左楠）區域立委徵召高市議員李柏毅參選，將對決曾代表國民黨參選高雄市長補選的高市議員李眉蓁。

李柏毅表示，民進黨就像美國職棒大聯盟一樣，有自己球隊的農場系統培養政治幕僚及人才。賴清德比喻「幕僚世代」從小聯盟1A、2A、3A打起，歷經不斷選材、訓練、晉升，選手最終來到大聯盟殿堂。從基層開始用實力爭取先發上場，爭取參選資格、具備完整的政治歷練來服務選民。

李柏毅稱，自己屬民進黨自家幕僚系統培養、栽培、歷練而成的選手，豐富經歷擔任過國會助理、高雄市長陳菊隨行機要祕書，更銜命參選並連任高雄左楠區3屆市議員。參與過總統、市長、立委選舉，從青年軍站路口、掃市場開始，到籌備組織、新聞、文宣等工作擔任選舉主要幹部，2000年後的選戰他更是幾乎無役不與。

李柏毅指出，他將用自身紮實完整的政治歷練，來貫通民眾、市府、中央之間的聯繫管道。他宣示，這次代表民進黨參選左楠區立委，自己將跟隨賴清德總教練的腳步，有信心會戰勝國民黨，守住左營、楠梓這席立委。