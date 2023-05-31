第42屆行政院文化獎今（31）日下午在台北中山堂舉辦頒獎典禮，文化部長史哲致詞時表示，行政院文化獎公部門頒贈給文化藝術工作者的最高榮譽，性質等同於終身成就獎，是為了表揚台灣文化有卓越貢獻的文化藝術工作者，目前已有93位得主，涵蓋各種藝術文化領域。

史哲表示，得獎人除了在自己的專業領域有傑出表現外，對於台灣文化的扎根、傳承、推廣及交流，都有非常關鍵、無與倫比的貢獻，「正因為有那麼多藝文界前輩在不同文化藝術領域的共同努力，台灣文化才能呈現出自由奔放的多元性與獨特性，在這裡還是非常衷心的感謝。」

這屆行政院文化獎經全國各界公開推薦40名候選人，書面審查後有24人進入決審，決審會議總共有13位評議委員全數出席，並以四分之三以上同意的修憲門檻，選出李淑德、黃俊雄及吳靜吉三位獲獎人。

行政院副院長鄭文燦代表行政院長陳建仁出席，他向三位得獎者致意，並表示三位得獎者有個共同特色，都很注重文化平權，「他們讓文化學習欣賞沒有距離，也把這樣的文化教育當作是終身的使命。」

鄭文燦也說明，由於今天是立法院會期的最後一天，這個會期總共通過了有史以來最多的一次法案，共136個，陳建仁在會後特別向立委表示感謝，才會延後出席頒獎典禮。