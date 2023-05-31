明天即將進入6月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座的6月運勢，其中牡羊座能得到別人幫助克服難以完成的事情；天蠍座可以與他人建立良好關係並且學到許多經驗；摩羯座能快速取得良好的成果；金牛座則是只要積極與他人交流就能獲得新知識與重要信息。

▍牡羊座

牡羊座在6月將會有許多事情發生，也能得到別人的幫助，在周圍的人的支持下，能克服難以完成的事情，而意識到自己有所成長，並且猶豫和迷茫將會消失，目標變得清楚明瞭。有些牡羊座會感到巨大的變化，將有望實現人生目標。

▍金牛座

金牛座在6月需展現積極的態度，可提高專注力和觀察力從日常生活中或與他人交談中，找出隱藏在身邊的好運和成功的暗示，哪怕是微不足道的事情，也要隨時考慮因果關係，或考慮替代方法，即使觸發點很小，也有可能會走出新的道路。他們的人際運勢不錯，只要積極與人交流，將可得到新的知識和重要的信息，並且能獲得合作機會。

▍雙子座

雙子座在6月運勢起伏波動大，原本順風順水的事情，會因為一些預設立場的預想導致不順遂，所以一旦下定決心就別輕易停下腳步，並且堅持到看見成果為止。對於沒有長期戀愛關係支撐的伴侶，建議別傾向於只關注對方的不好和弱點，否則小反感會逐漸演變成大反感，情感未來是否會發生變化，取決於雙子寶寶情緒是否可以抑制或選擇爆炸。

▍巨蟹座

巨蟹座在6月將會營造一種良好的氛圍，讓周圍的人能發揮最大的作用，在緊要關頭時總會有人支持，有助克服問題。當他們乘風破浪時，能獲得貴人前來幫助，並同時照顧好自己，與周圍的環境保持良好的距離感，努力實現自己的目標。基本上，巨蟹座擅長維持距離感，所以不輕易建立樹敵，即使與他人有不同的觀點和愛好，也懂得尊重對方。

▍獅子座

獅子座在6月整體運勢不錯，能幸運的找出解決問題的方法，也將不會遇到任何新的問題，並度過一段愉快的時光一切順利。近期如果敢於面對別人認為不合理的事情並且克服，評價將會大幅提高。當然，這需要很大的努力和決心，而且也不可能一蹴而就的。

▍處女座

處女座在6月容易陷入迷惘，將會被工作、戀愛、家庭關係、興趣愛好、每月開支等所困擾。但是，以此為契機，反而能讓生活變得更好，並嘗試改善客觀上感覺不好的事情。例如，自己花費過多，就得好好理財規劃。另外，來自相同出生地區或具有相同愛好者，會讓他們因共同話題而產生接觸點展開一段新的關係。健康運勢有下降的趨勢，不可過度操勞，否則會反噬，導致休息時間變更長。

▍天秤座

天秤座在6月將會感受到事情開始圍繞著他們轉，無論在工作中或私人生活中，他們的意見很可能會被推動、阻止或控制局勢。就影響力而言，這是積極的，可是一旦失敗就要負全部責任而言，將會是龐大的壓力，並且影響到之後的評價，所以不可掉以輕心，會有好心得不到結果的時候，但這時就得看他們怎麼看待結果。

▍天蠍座

天蠍座在6月能夠與人建立良好的關係，可從剛認識的朋友那學到許多經驗。不一定是年長者，即使更年輕，也因為是該領域有豐富經驗的人，所以能使他們從中獲得大量信息和知識，並且重要的是不可被對方的信息或外表所誤導，果斷是必要的，草率的決定不會朝著正確的方向發展，需仔細考慮並好好決定，不要被表面的東西所迷惑，培養由內而外的判斷能力，特別是與金錢有關的恩惠是麻煩的入口，最好避而遠之。

▍射手座

射手座在6月心理將會有起伏變化，如果他們認為會因為身體狀況良好而堅持下去，那麼最終會朝著錯誤的方向前進。恰好相反，就在放棄之前，可能會出現形勢逆轉，難以判斷該繼續或停止，但他們似乎別無選擇，只能依靠過去的經驗和直覺行動，無論結果如何，只要接受它而不是後悔或責怪別人，就不會有任何心理健康問題，可多鼓勵他們多與別人分享快樂和感受。

▍摩羯座

摩羯座在6月狀態將會非常良好，如果準備得當，可能會比想像中更快取得好成果，而且，由於他們能沉著冷靜的看清周圍事物，在與他人競爭上，很可能會比別人先邁出一兩步並突破目標。只要他們不放鬆警惕，就能獲得連勝。不過，人際關係方面並不是那麼好，不管第一印象是否好壞，都無法遇到可以在感情中更進一步的人。

▍水瓶座

水瓶座在6月將是一個有點令人擔憂的月份，近期思想容易搖擺不定，無法決定任何事，讓他們身心靈都感到疲憊。另外，也需重視與別人的承諾，如果做不到千萬別輕易答應。本月將發生不可預測的事情，即使在專業領域也不可輕忽，並且不要被事情綁住或被人拿捏，養成明確告訴對方說出不知道的事情似乎會更好。

▍雙魚座

雙魚座在6月是急促的時期，但有時即使努力了，也無法得到結果，所以最好讓自己放鬆休息再準備下一個。嘗試轉換思想，而不是操勞身體，例如，確定新的目標，並且想著需要做什麼事才能成功贏對手，應該如何行動，應該和誰往來等等，即使遇到可以通過推動自己來克服的情況，但是一開始就盡量不要把自己推上忍受前進的不歸路。這樣雖然看似是暫時停滯，但這是必要的緩衝。