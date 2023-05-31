因應全球新創產業趨勢，亞洲年度指標新創展會「InnoVEX 2023」登場，以5G應用、AIoT、醫療科技、元宇宙與XR、電動車與智慧移動、綠色科技等科技趨勢做為展會主軸，桃園市政府特別打造「桃園新創科技館」，由青年事務局長侯佳齡率領16家桃園在地優質新創團隊共同展出，聚焦「綠色科技」、「智慧聯網應用」及「永續綠能」，展現桃園新創輔導成果。

桃園新創科技館有新創展區及共創展區2個主題展區，新創展區團隊可提供客戶創新技術應用及節能減碳等解決方案，主要包含永續綠能、電子資訊、健康科技、元宇宙及智慧車等領域；共創展區是由團隊的技術、商品串聯出「一條龍產線」，並於現場製作共創商品，協助企業優化內部工作流程及外部客戶服務，進而幫助企業提升整體營運效率。

侯佳齡表示，今年以綠色科技為主題，集結青創基地及校園創業聯盟所培育16家優秀新創團隊，共同在桃園新創科技館展出，其中館內的共創展區，首次串聯6家新創團隊技術和商品所打造的一條龍產線，完整展示綠能永續產業生態鏈，歡迎大家到桃園館參觀。

她也強調，桃園市未來將設立多元創業主題基地及加速器，例如以電子商務為主題的「電商基地」、文創為主題的「青年職人孵化基地」、永續發展為主題的「地方創生基地」，另有以數位科技及商務拓展為主題的「A8青創加速器」與「中路加速基地」等，歡迎全國優秀青創團隊到桃園進駐與發展。