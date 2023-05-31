擁有大學學歷真的比較有前途嗎？一名男網友和久未聯繫的高中同學聚餐，發現對方雖然沒讀大學，但現在自己創業，不僅開賓士，還戴著30萬元的名錶，讓他覺得詫異，直說：「我承認當年有看不起他，現在後悔看走眼了」。

原PO在論壇《Dcard》以「只有高中學歷的同學後來怎麼了？」為題發文，表示友人從小不愛念書、家庭經濟狀況不佳，高中畢業後聲稱不想浪費錢、浪費時間讀大學，選擇發展專長，讓其他長輩大嘆「沒前途」，而原PO也抱持想同的看法。

直到近日兩人聚餐時，24歲的友人竟然開著賓士赴約，手上還戴著要價2、30萬元的名錶，讓原PO傻眼：「一約出來直接驚掉下巴！」不過友人沒有透露太多工作細節，只說這兩年自己開公司，做自己的版圖，還笑問原PO要不要入股，讓他相當感慨，「讀大學的我怎麼現在還是一個沒用小員工，人真的不應該先入為主，我承認當年有看不起他，現在後悔看走眼了」。

貼文一出，網友紛紛回應，「不愛讀書又不代表他不願意學」、「我一位沒讀高中的朋友回家學開吊車，最近買了新吊車和他爸一人開一台；還有一位跟爺爺學紫微斗數看風水，現在出門開賓利代步」、「也是要看讀什麼大學，學店真的有讀跟沒讀差不多」、「有什麼好羨慕的，兩個不同程度的風險根本沒辦法比」、「讀書跟賺錢又不是等號」。

另外，也有人質疑原PO友人的工作是否合法？原PO更新貼文回覆：「他賺的多本來就是他的本事」，表示友人開的公司是合法登記，反嗆網友：「見不得人好，一句話隨便抹滅別人的成功」。