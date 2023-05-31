血壓值是心血管健康的重要指標，因此民眾應養成定期量血壓的習慣。然而，血壓隨時都在變化，不同狀態下也可能會造成量測結果不同。對此，藥師廖偉呈就列出年齡、性別、溫度、新陳代謝、姿勢、左右手差、上下肢差等影響因素。其中他提到，許多60歲後的高血壓患者舒張壓會下降，但此情況並非好轉跡象，要注意可能是血管硬化的警訊。

廖偉呈在個人臉書粉絲頁發文，表示要先了解自己的血壓是受到何種因素影響而起伏，才更能針對問題點去做出改善。他並列出7個影響血壓值高低起伏的原因：

1、年齡：廖偉呈表示，隨著年齡增長動脈彈性減低、血壓也會上升。在收縮壓方面，血壓會隨著年紀逐年升高；舒張壓方面則相反。值得注意的是，許多60歲後的高血壓患者舒張壓會下降，但並非高血壓情況好轉，反而可能使脈壓差增大，是血管硬化的警訊。

2、性別：廖偉呈指出，通常男性的血壓比女性高出5～10mmHg。另外，女性受荷爾蒙影響，在停經前罹患高血壓的機率較低，但在更年期後高血壓的盛行率就與男性相近。

3、溫度：廖偉呈說明，當氣溫較高時，血管擴張、血壓較低；反之較低時，血管收縮、血壓較高。另外，體溫升高時，血管擴張，血壓降低；而寒冷顫抖引起的血管收縮則會使血壓上升。

4、新陳代謝：廖偉呈說，新陳代謝率增加時，血壓會上升；反之，新陳代謝率下降時，血壓則下降。

5、姿勢：廖偉呈指出，姿勢對血壓的影響是由重力引起的。收縮壓在平躺時最高；坐姿次之；立姿最低。舒張壓則在立姿時最高；坐姿次之；臥姿最低。

6、左右手差：廖偉呈說，右手的血壓通常比左手高約5～10mmHg，因為右鎖骨下動脈相較左鎖骨下動脈，更接近心臟主動脈出口，但實際狀況因人而異，若超出此範圍差異屬異常情況，就得特別注意。

7、上下肢差：廖偉呈表示，立姿時測量上下肢的血壓，通常下肢的血壓會比上肢高10～15mmHg。若出現上下肢間差異超過20mmHg，或下肢血壓低於上肢（下行動脈阻塞），皆為異常情況要特別注意。

廖偉呈提醒，若上述有其一超過正常範圍，建議尋求醫療專業人員的意見，進一步評估血管狀況，以確定任何潛在的血管問題，並制定適當的治療計劃。