詐騙層出不窮，政府積極打詐，行政院長陳建仁29日宣布，行政院「打擊詐欺辦公室」在31日揭牌運作。對此，資深媒體人李艷秋31日就表示，「打詐國家隊有錢、有權，詐騙和被詐騙的經驗都很豐富，先把im.B詐騙線頭查個清楚，給個交代吧！否則打詐本身就是詐騙」，引發討論。

行政院日前提出打詐「新世代打詐行動綱領1.5版」，陳建仁並指示成立院級打詐專案辦公室。行政院當時進一步指出，該打詐專案辦公室有望月底前成立，屆時會由五個部會組成，包含內政部警政署、金管會、NCC、法務部等打詐四個面向的主責機關，還會加入數位部，扮演重要角色。每個部會撥1到2人專責人力，透過各面向發揮統合力量。

而李艷秋31日就在臉書上PO出一篇「狂賀！行政院打詐專責辦公室5月31日開張了！」的文章表示，「花了13億，由5個機關成立的跨部會打詐國家隊1.5版，正式向詐騙集團宣戰啦！」李艷秋也坦言，「我除了搞不清楚1.5是啥以外，對打詐國家隊是充滿期待的。理由是—-只有詐騙集團，最懂詐騙集團。就拿im.B詐騙25億，受害上5000人為例，看看現在已經露出的訊息，就知民進黨長期在詐騙集團臥底佈建，而且早就是跨部會運作啦！」

李艷秋更列出10點，「前行政院顧問陳振坤，因為涉嫌協助詐騙犯曾國緯脫產被拘提，5萬元交保，他説沒錢，結果打折3萬就好」、「立委陳歐珀的辦公室、座車，都是曾國緯提供的，陳歐珀被黨中央記警告」、「陳歐珀老婆領導的民進黨婦女側翼團體，也使用詐騙犯提供的辦公室」、「陳歐珀的女兒與詐騙犯的女友一起投資購買大樓，陳歐珀全家形同被詐騙犯包養」、「交通部次長、台鐵局長、副局長、資產開發中心副總，都到曾國緯宜蘭豪宅開趴」、「豪宅趴三個月後，台鐵將宜蘭車站對面的國有土地，租給曾國緯經營停車場」、「交通部長王國材說，此事不必查」、「總統府秘書長蘇嘉全、警政署長陳家欽和曾國緯同桌共飲」、「im.B受害人傳出影片，一名男子聲稱調查局有人投1300萬，都不敢聲張」、「媒體爆檢察官周士榆與曾國緯在無菜單日式料理共餐，無法確定當時周士榆的身份是北檢檢察官，或國安局政風處長，目前已啟動調查」。

李艷秋更說，「要指責大官和通緝犯合照或贈書題字就是同夥，未免太過牽強，但這麼多官員和詐騙犯水乳交融，真是蠻丟臉的，最不可思議的是，曾國緯是個四度被通緝的幫派份子，早就列管在案，竟然可以在警政署長、檢察官、調查員前面隱身，他們是真不知？還是因為利益裝作不知？人家張學友周杰倫辦個演唱會，不都能在幾萬觀眾中抓到通緝犯嗎？」

李艷秋最後更強調，「打詐國家隊有錢、有權，詐騙和被詐騙的經驗都很豐富，先把前面幾項線頭查個清楚，給個交代吧！否則打詐本身就是詐騙，端午節要到了，有本事再抓出幾串粽子」。