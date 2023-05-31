隨著二度就業婦女比例增加，面對另個新挑戰的開始，勞動部屏東就業中心舉辦「女力新時代，I Can」就業促進研習活動，邀請社團法人台灣職涯發展協會理事王儷娟參與講座，她強調，找對方向才會走對路，鼓勵學員要培養軟實力，提高自己的職業競爭力。

她相信每位婦女都有無限潛力和能力，去達成自己的職業目標。王儷娟表示，講座不僅是學習的場所，更是一個互動和交流的平台，鼓勵學員積極參與，提出問題和分享想法，讓彼此的經驗和智慧，豐富今天的職涯課程。

同時，亦運用職涯測評工具協助學員探索自我，找出女性的優勢能力和發展方向，並教導如何善用履歷工具與職涯規劃做結合，分享一些技巧和策略，協助婦女在忙碌的職場中保持身心健康，並找到工作和生活間的平衡。

她說，找對方向才會走對路，鼓勵學員要培養軟實力提高自己的職業競爭力，未來要努力學習以實踐職涯夢想，並在職場上展現出色的表現。

屏東就業中心主任翁素足表示，活動協助二度就業婦女求職者了解自身的職場價值，並勇於展現優勢，同時運用公部門的就服資源，提前進行職涯規劃增加就業成功率，也呼籲企業多進用二度就業婦女，填補企業人力不足，共創勞資雙贏。