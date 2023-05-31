新北市政府29日舉辦「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」，透過城鄉局提出將淨零政策融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」等四大面向，達到城市永續發展的目標，副市長朱惕之也表示，此研討會著重於如何從空間規畫、都市開發以及建築開發達到減少碳排放，朝2050淨零碳方向邁進。

朱惕之說，過去工業部門被認為是碳排放量最多的單位，但根據相關資料顯示，其實位居首位的是住宅部門，占比高達39％，因此在城市永續的目標上，如何從建築達到節能減碳便成為未來的重點。

朱惕之說明，建築的生命週期從規畫、設計、興建、使用、維護到最後拆除分為六大階段，其中在興建階段採料、工法的蘊含碳以及使用階段的營運碳為建築物碳排放的兩大部分，建築減碳必須有效降低這兩階段的碳排放量。

新北市副市長朱惕之表示，此研討會著重於如何從空間規畫、都市開發以及建築開發達到減少碳排放，朝2050淨零碳方向邁進。（圖／報系資料照）

財團法人台灣建築中心執行長林杰宏表示，新北市府很快接軌國家的淨零碳政策，而內政部建築研究所也提到，未來台灣建築有2把通往2050淨零碳排的金鑰，分別是建築能效標示以及蘊含碳的揭露。

林杰宏解釋，建築能效就是把之前綠建築被大家詬病，沒有辦法把節能績效科學量化，未來透過建築能效標示把碳排量科學量化，就可以透過揭露資訊以及市場機制去鼓勵建築在節能減碳方面的精進，甚至在產權轉移時也能把能效與低碳標示納入，而地方政府的執行機關也有明確量化的指標可以把政策工具用在對的地方。

此外，在這樣的淨零架構下，建築相關的供應鏈以及相關產業也可以透過這樣的方式去提升，如果這2把「淨零金鑰」能夠推動的話，不僅是對建築產業有會有革新，也會帶動整個相關供應的產業去做提升，甚至與綠色金融鏈結之後，在地產業不只能吸引在地資金，甚至也會有國際資金進入。

最後，新北城鄉局長黃國峰表示，希望藉由這個研討會促進產官學界一同打造新北淨零城市，並攜手台灣建築中心，擴大於都審申請案審議階段，協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，除完善新都市設計審議品質，持續落實新北淨零碳目標。(新北市政府城鄉發展局廣告)