女神蔡淑臻出席品牌活動，新髮型有冷艷美。（羅永銘攝）

女神蔡淑臻出席品牌活動，新髮型有冷艷美。（羅永銘攝）

時尚女神蔡淑臻31日頂著一頭俐落齊耳黑短髮出席活動，展現冷豔性感美，她透露是為了中視新戲《開創者》把頭髮剪短、染黑，但其實不太習慣，「我的臉已經很『冷』，天生長得不太友善，染黑看起來更冷，只有聊天時才會比較熱情，但總不能一直聊天吧！」她說自己天生自然捲、髮量多，剪短容易看起來很膨，拍戲時間長加上天氣熱，就很難兼顧，「頭會愈拍愈大顆！」

蔡淑臻深受「肌筋膜疼痛症候群」所苦多年、甚至嚴重影響拍戲，近期加入新戲劇組回復高強度工作，她自覺身體狀態有進步，但如果維持長時間坐著或站著姿勢還是會痛，目前才拍4天，每天都是滿班，這樣的生活要過5個月，「拍完戲很累，每天回家都要泡澡，泡完澡就會昏迷」。

進組拍攝後最難適應的是飲食，她說已習慣自己下廚，沒辦法餐餐跟著吃便當，「我現在就是1天2餐，少油、少鹽盡量吃食物原型，1天會打1杯綠拿鐵取代1餐。」其實開始喝綠拿鐵是因為蔡爸爸自己種菜，每次回家爸爸都會給她一大包蔬菜，多到讓她差點帶不回家，她笑喊：「每次都講不聽！但也知道這是爸爸愛我的方式。」

感情單身一段時間的她，直言已能享受一個人的生活，之前曾透露跟小鮮肉約會，她表示沒有進展、還是朋友，「我好像開始習慣單身生活了，也不想再委屈自己去容忍一個人，不免會心想：他值得你容忍嗎？總之現在就是抱持寧缺勿濫，不想要因為想找個伴、或只是因怕寂寞，就隨便找對象，那不如養狗就好。」

她認為，這個人的出現，要她喜歡到可以犧牲自己去包容他，「以前年紀小，比較沒有自己的生活樣態，不知道自己要什麼，包容性較強；現在的我，自己有很多事情可以做，生活不無聊，就算沒有伴侶，還是滿有樂趣的，如果跟對方很難聊，「明明放假想要充電，但人不對的話，明明自己已經沒電了，卻還在耗電」。

被問她主導的《村裡來了個暴走女外科》第2季進度，她說今年還無法和觀眾見面，最困難的就是劇本一直沒寫出來，「因為有太多東西想要講了，所以一直推翻前面的劇情。」原來編劇們希望第二季可以給大家更多新的東西，她認為現在的戲劇作品多元又都很厲害，因此她想走出新的概念，角色也還在塑形，尚未開始選角。

注重手腳保養的她，希望交往對象的手有「經歷風霜的感覺」，笑喊：「比我還嫩的話，會有沒有社會歷練的感覺。」