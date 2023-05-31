新竹縣第2選舉區湖口鄉當選議員陳德木因涉賄遭判刑，且法院也宣判當選無效，不料遞補的范振龍也在競選期間也涉現金買票，30日中央選舉委員會公告范遞補後，新竹地檢署隨即於31日上午向新竹地方法院提起當選無效之訴。新竹縣選委會表示，若法院宣判范振龍當選無效，將由得票數次之的陳栢誠遞補。

中選會30日公告新竹縣第2選舉區湖口鄉遞補當選議員范振龍，但新竹地檢署認為，范振龍涉及現金買票案，刑事部分連同共犯9人全數經新竹地方法院判決有罪，現由台灣高等法院審理中。

針對同選舉區因涉賄遭判當選無效確定的縣議員陳德木何時解職、何人遞補、何時公告遞補等情，新竹地檢署已做好與中央選舉委員會、新竹縣選舉委員會的橫向聯繫。因此，30日下午獲悉中選會公告范振龍遞補當選縣議員，隨即由檢察官蔡宜臻啟動當選無效之訴研析小組，於31日上午向新竹地方法院提起當選無效之訴。

中選會公告後，范振龍即為准議員當選人，新竹縣議會表示，目前已收到內政部公文，預計6月12日辦理宣示就職，宣誓後才可行使議員權責。新竹縣選委會則表示，若法院最終仍宣判當選無效，將由得票數次之的陳栢誠遞補。